https://static.news.ru/photo/55ebaf02-564d-11ea-b1c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение временно перекрыть иранскую границу приняли в Исламабаде для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

Как передаёт агентство AFP, сейчас в Пакистане, по официальным данным, уже 43 человека были заражены коронавирусом COVID-19. При этом восемь из них победить болезнь не смогли. О первых случаях проникновения китайского вируса пакистанские власти стали сообщать с 19 февраля.

Границу с Ираном по той же причине недавно закрыла и Турция. К ней присоединился Афганистан, также временно прекративший сообщение с этой исламской республикой.

При этом 3 февраля Пакистан возобновил прямое авиасообщение с КНР. Такая позиция Исламабада шла вразрез с решениями других государств и отдельных авиакомпаний, которые прекратили полёты в Китай из-за вспышки вызванной коронавирусом пневмонии.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.