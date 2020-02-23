Решение временно перекрыть иранскую границу приняли в Исламабаде для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.
Как
Границу с Ираном по той же причине недавно закрыла и Турция. К ней присоединился Афганистан, также временно прекративший сообщение с этой исламской республикой.
При этом 3 февраля Пакистан возобновил прямое авиасообщение с КНР. Такая позиция Исламабада шла вразрез с решениями других государств и отдельных авиакомпаний, которые прекратили полёты в Китай из-за вспышки вызванной коронавирусом пневмонии.
Как писал NEWS.ru, ранее Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.
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