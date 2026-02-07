Зимняя Олимпиада — 2026
Около тысячи россиян застряли в таиландском аэропорту

Около тысячи российских туристов не могут вылететь из таиландского Пхукета

Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency
Около тысячи российских туристов оказались заблокированы в аэропорту таиландского острова Пхукет из-за масштабных сбоев с рейсами, сообщает Telegram-канал SHOT. Один самолет Azur Air, вылетевший в Москву, подал сигнал бедствия и был вынужден вернуться, два других рейса не могут вылететь уже более суток.

По данным канала, пассажиры вынуждены лежать на полу в здании терминала, а от тропической жары некоторые спасаются в багажном отделении аэропортового автобуса. Дети спят на багажных тележках в ожидании возможности улететь домой.

На данный момент вылетел лишь один рейс — тот самый, который ранее вернулся из-за технической неисправности после замены самолета. При этом рейсы в Москву и Новосибирск задержаны более чем на 15 и 24 часа соответственно.

Ранее сотни российских туристов застряли на Кубе из-за нехватки авиационного топлива, которое произошло на фоне давления США. Рейсы с курорта Варадеро задерживались на двое суток, а некоторым пассажирам отказывали в информации о своих рейсах. Других эвакуировала авиакомпания Nord Wind.

