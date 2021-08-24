Тысяче афганцев официально разрешили въехать в Россию

Около тысячи афганцев смогут официально въехать в Российскую Федерацию, афганская диаспора в России получила на это официальное разрешение. Об этом сообщил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

Среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство РФ, а также студенты, — заявил Джалал.

После захвата Афганистана членами запрещённой в России террористической группировки «Талибан» многие афганцы испытывают трудности при выезде из страны. В международном аэропорту Кабула царит хаос и беспорядки, которые пытаются урегулировать военные. Жители Афганистана в попытках покинуть страну цепляются за шасси улетающих самолётов, обрекая себя на верную смерть, многие афганцы проводят у аэропорта сутки напролёт и даже передают своих новорождённых детей солдатам в надежде на их эвакуацию из страны.

Ранее представитель запрещённого в РФ «Талибана» заявил, что афганцев больше не будут пускать к аэропорту Кабула, а также запретил эвакуацию иностранных граждан из Афганистана после 31 августа.