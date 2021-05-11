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Один человек погиб в результате пожара в больнице в китайском Ханчжоу

05:55, 12 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате пожара в одной из больниц китайского Ханчжоу один человек погиб, ещё 17 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное правительство.

По имеющимся данным, возгорание возникло во вторник 11 мая в 21:36 по местному времени.

В результате один человек погиб в результате травм, несовместимых с жизнью, ещё двое находятся в критическом состоянии, 13 человек остаются под наблюдением медиков, двух пострадавших уже выписали.

По факту происшествия начато расследование.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошёл в одноэтажном здании в центре Краснодара. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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