Один человек погиб в результате пожара в больнице в китайском Ханчжоу

В результате пожара в одной из больниц китайского Ханчжоу один человек погиб, ещё 17 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное правительство.
По имеющимся данным, возгорание
В результате один человек погиб в результате травм, несовместимых с жизнью, ещё двое находятся в критическом состоянии, 13 человек остаются под наблюдением медиков, двух пострадавших уже выписали.
По факту происшествия начато расследование.
Ранее сообщалось о пожаре, который произошёл в одноэтажном здании в центре Краснодара. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.