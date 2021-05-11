Один человек погиб в результате пожара в больнице в китайском Ханчжоу

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В Китае официально проживает более 1 411 780 000 человек. Население страны за 10 лет выросло на 5,38% или на 72,06 млн человек.

Об этом сообщили в докладе, распространённом Госстатом Китая. При этом в 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек, уточнили в ведомстве. Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что...