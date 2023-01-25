О детях думайте! Почему премьер Японии снова заговорил о низкой рождаемости Демографическая проблема, существующая не первое десятилетие, похоже, используется японскими властями в политических целях

Фото: Hitoshi Yamada/Global Look Press

«Сейчас или никогда», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, говоря о необходимости бороться за увеличение рождаемости в стране, которая находится на критически низком уровне, угрожая самому существованию японской нации. Между тем денег на новые социальные инициативы у японского правительства нет. Зато есть необходимость отвлечь избирателей от скандалов, в которых оказались замешана правящая партия.

Выступая перед парламентариями, Кисида заявил, что по итогам 2022 года зарегистрировано менее 800 тыс. рождений. Это наименьший показатель с начала ведения статистики в 1899 году.

Япония стоит на грани того, сможем ли мы продолжать функционировать как общество, — считает премьер.

Поэтому, добавил Кисида, он будет добиваться удвоения расходов правительства на программы, связанные с детьми. Также весной будет создано новое специализированное государственное агентство, которое будет заниматься проблемой повышения рождаемости.

Фото: Peter Kneffel/Global Look Press Фумио Кисида

Хотя сокращение населения страны не является новостью, но впервые решение этой проблемы глава японского правительства назвал неотложной задачей, поставив в один ряд с удвоением расходов на оборону для противодействия военным угрозам со стороны Китая и Северной Кореи.

Согласно японской статистике, уровень рождаемости в стране составляет 1,38 рождения на одну женщину. В то время как для простого воспроизводства нации необходимо не менее 2,1 рождения.

Предыдущий демографический антирекорд был установлен в 2021 году, когда население Японского архипелага сократилось на 644 тыс. человек (на 0,51%). Если тенденция сохранится, то, как подсчитали демографы в 2020 году, население страны к концу века составит менее 53 миллионов человек.

Пиковое значение населенности было достигнуто в 2017 году, когда составило 128 миллионов человек. Согласно официальным данным, в настоящее время население составляет чуть менее 125 миллионов человек. Таким образом, за пять лет Япония потеряла более трех миллионов человек. Одной из причин убыли стала пандемия коронавируса. Однако свой вклад вносит и нежелание японцев заводить семью.

Есть проблема с поздним вступлением в брак. Часто японцы заводят детей уже в позднем возрасте. А многие вообще не заводят детей. Даже семью не заводят. Много холостяков. Люди, пока есть возможность, хотят пожить для себя, в свое удовольствие. У них в жизни потребительские стандарты, особенно у молодежи. Никто не хочет себя обременять заботами, особенно в молодом возрасте. Это одно из последствий консьюмеризма, — пояснил NEWS.ru глава российской Ассоциации японоведов Дмитрий Стрельцов.

С другой стороны, против японской демографии играет японская экономика. По данным Всемирного банка, рост ВВП страны замедлился с 4,9% в 1990 году до 0,3% в 2019 году. Между тем средний реальный годовой доход домохозяйства снизился с 6,59 млн иен ($50, 6 тыс.) в 1995 году до 5,64 млн иен ($43,3 тыс) в 2020 году, согласно данным японского Минздрава.

В то же время стоимость воспитания ребенка с рождения до 18 лет в Японии, по оценкам китайского исследовательского института YuWa Population Research Institute, находится на третьем месте в мире, уступая только Южной Корее и Китаю. Отчасти, возможно, поэтому уровень фертильности в Корее самый низкий в мире — 0,81 рождения на одну женщину, а в Китае население сократилось впервые за 60 лет.

Японии пока далеко до корейских антирекордов. Но если молодые японцы и хотели бы обзавестись детьми, то экономические условия для этого становятся все менее благоприятными. И нет признаков, что в ближайшее время произойдут позитивные изменения.

Япония уже лет 30 назад перешла к постиндустриальной модели экономики, для которой характерны невысокие темпы роста, — напомнил NEWS.ru Дмитрий Стрельцов.

Это значит, что переломить кризисные тенденции в демографии возможно только при вмешательстве государства.

А для государства ключевой вопрос один: где взять денег, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Кисида принял новую стратегию государственной безопасности, которая предусматривает удвоение военных расходов за пять лет. Это требует финансирования. Теперь еще демография. Где взять деньги? Выпускать облигации? Это очень дорого, госдолг уже зашкаливает за 250% ВВП. Остаются налоги, корпоративные или потребительские, — указывает японист.

Но повышение корпоративных налогов вызовет недовольство крупного бизнеса, а потребительских — широких масс.

Каждый раз, когда повышался потребительский налог, это очень сильно било по правящей партии, по премьер-министру, — считает Кистанов. — Значит, остается изыскивать дополнительные средства за счет сокращения каких-то других проектов.

Казалось бы, поднимать тему демографического кризиса сейчас японскому премьеру было совсем не с руки. Потому что нет финансово-экономических предпосылок для увеличения госрасходов. Да и стареть и сокращаться японское население начало отнюдь не вчера. И даже нынешний уровень фертильности 1,38 — не самый низкий в японской истории. По данным портала Worldometer, впервые уровень рождаемости в Японии снизился до показателя 1,3 еще в 2005 году, однако рост населения продолжался еще 12 лет. То есть демографическая ситуация крайне серьезная, однако объективных причин бить в набат именно сейчас нет.

Но зато у Кисиды и правящей Либерально-демократической партии Японии причины напомнить о спаде рождаемости есть.

У Кисиды сейчас сложное положение в целом. Потому что его рейтинг внутри страны упал ниже критических уровней, ниже 30%. То есть его судьба как премьер-министра, руководителя правящей Либерально-демократической партии фактически висит на волоске. Многие в его кабинете министров и члены партии оказались замешаны в коррупционных скандалах, связанных с финансированием выборов. Кроме того, многие японцы связывают премьера с одиозной Церковью объединения (корейская Церковь Муна, считающаяся во многих странах, в том числе и в РФ, деструктивной сектой — NEWS.ru). Это дело раскручивается, все это бьет по Кисиде, — рассказал NEWS.ru Валерий Кистанов.

Скандал вокруг связей руководства правящей Либерально-демократической партии с Церковью объединения разгорелся после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в июле прошлого года.

Фото: Pool/Global Look Press Похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Стрелявший в экс-премьера Тэцуя Ямагами объяснил свое решение убить политика тем, что его мать пожертвовала крупную сумму денег Церкви объединения, фактически разорив семью Ямагами. Абэ же он решил убить, потому что считал, что именно его дед, бывший премьер-министр Японии Нобусукэ Киси, несет ответственность за появление в Японии этого религиозного течения, которое основал в Южной Корее в 1954 году проповедник Мун Сон Мён, провозгласивший себя мессией. После убийства Абэ деятельность Церкви объединения в Японии стала острой темой для СМИ. Также в ходе расследования убийства Абэ выяснилось, что с Церковью обновления поддерживали контакты многие члены Либерально-демократической партии. Адепты церкви помогали им в проведении избирательных кампаний в обмен на политическую поддержку. Разгорелся скандал, который руководство ЛДП пытается погасить, но пока тщетно. По всей видимости, демографический кризис не последняя тема, которой японские власти будут отвлекать внимание от сомнительных контактов ЛДП. Что, впрочем, не отменяет того, что с рождаемостью у Японии дела обстоят не очень хорошо.