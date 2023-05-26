«Не вызывает неприятия»: политолог высказался о мирном плане Китая Политолог Топорнин назвал изменение позиции Китая по украинскому кризису маловероятным

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Маловероятно, что Китай решит изменить свою позицию по украинскому конфликту и территориальным спорам России и Украины, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Эксперт в разговоре с Lenta.ru подчеркнул, что мирный план Пекина выглядит не очень практичным, но при этом не вызывает неприятия ни у одной из конфликтующих сторон.

Этот план не содержит практических инструментов, но вместе с тем и не вызывает резкого неприятия ни у одной из сторон. Не вижу, что могло бы произойти такого, что изменило бы позицию Китая, — пояснил политолог.

По словам Топорнина, мирный план КНР достаточно дипломатичный и обтекаемый. Пекин выступает за прекращение огня и готов стать посредником в переговорах. Политолог отмечает, что Китай неохотно привлекает дипломатические возможности, хотя ввиду особенных экономических отношений мог бы повлиять и на Россию, и на Украину. Эксперт добавил, что КНР отличается нелюбовью к конфликтным позициям, поэтому радикальные высказывания о принадлежности той или иной территории могут быть сделаны только отдельными чиновниками.

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй ранее призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине, пока конфликт не стал более масштабным. По его словам, нужно сохранить за Россией ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.