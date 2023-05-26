В Китае призвали сохранить за Россией новые регионы Ли Хуэй призвал добиться прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ли Хуэй

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе европейского турне призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине, пока конфликт не стал более масштабным, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных западных чиновников. При этом он также призвал сохранить за Россией ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

По словам источника издания, представителю КНР дали понять, что заморозка конфликта не соответствует интересам международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет силы с Украины.

Ли Хуэй отправился в тур на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для урегулирования украинского кризиса. О решении назначить специального представителя по урегулированию конфликта сообщалось по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Позже стало известно, что спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует совершить визит в Москву на следующей неделе. Точную дату прилета и программу поездки он назвать не смог.