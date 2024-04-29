Названы «подпольные каналы» Китая для расчетов с Россией Reuters: Китай пользуется услугами брокеров для расчетов с Россией

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Некоторые китайские экспортеры начали сотрудничать с мелкими банками, которые работают на границе с Россией, информирует Reuters. Такое решение возникло на фоне санкций США.

По словам журналистов, компании из Китая прибегают к «подпольным каналам финансирования». Речь идет о денежных брокерах и криптовалюте, которая запрещена в республике с 2021 года. Часть экспортеров полностью ушли с российского рынка.

Источники агентства утверждают, что с марта китайские банки усилили контроль за связанными с РФ трансакциями или полностью отказались от сотрудничества во избежание санкций США. Есть риск частого использования «подпольных каналов».

Агентство уточняет, что часть сельских банков на северо-востоке КНР вдоль российской границы все еще может принимать платежи. Однако это привело к месячным очередям для открытия счетов у бизнесменов.

В России раскрыли, как Москва ответит на санкции Евросоюза в отношении поставок сжиженного природного газа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ будет искать пути преодоления ограничений. Представитель Кремля назвал шаги ЕС «недобросовестной и незаконной» конкуренцией.