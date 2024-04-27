В Кремле раскрыли, как РФ ответит на санкции ЕС против российского СПГ Песков: РФ будет искать пути обхода возможных санкций ЕС против российского СПГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возможные санкции Евросоюза в отношении поставок российского сжиженного природного газа станут проявлением незаконной и недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва будет искать пути преодоления ограничений.

Продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков <...>. Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон. Недобросовестная и незаконная конкуренция, — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобная практика выгодна США и ряду других стран. Однако для конечных потребителей, в особенности для промышленных секторов Европы, это обернется подорожанием газа, добавил он.

Ранее сообщалось о планах Евросоюза рассмотреть идею включения в 14-й пакет санкций запрета на импорт сжиженного природного газа из России. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отмечал, что новый набор ограничений против Москвы имеет один из наивысших приоритетов в ЕС.

До этого Министерство финансов США внесло в санкционный список проект «Арктик СПГ-2». Порядка 40% акций принадлежат иностранным компаниям, в том числе японским, остальными владеет НОВАТЭК. После введения ограничений организация предупредила партнеров о форс-мажоре по участию.