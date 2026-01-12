Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 21:24

«Наш подход»: в Индии объяснили принципы покупки оружия

МИД Индии: оборонные закупки проводятся в соответствии с интересами страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Индия при оборонных закупках и выборе поставщиков военной техники руководствуется национальными интересами, сообщил первый замглавы иностранных дел Индии Викрам Мисри. По его словам, которые приводит РИА Новости, решения не принимаются в соответствии с идеологией.

Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами. Поэтому я бы не сказал, что закупки у одного поставщика связаны с закупками у другого, — подчеркнул Мисри.

Накануне Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия хочет сотрудничать с Индией в сфере безопасности. По словам политика, Берлин намерен уменьшить якобы зависимость партнера от России.

Ранее стало известно, что поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн, несмотря на санкции США. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го. Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона.

