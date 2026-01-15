На Бали модель заключили под стражу после нападения на россиянку Фадееву Блогер Фадеева сообщила, что напавшую на нее модель заключили под стражу на Бали

Казахстанскую модель Гульнару Алтайбекову, швырнувшую в российского блогера Карину Фадееву предмет, заключили под стражу на Бали, об этом пострадавшая сторона заявила в своем Telegram-канале. Известно, что после инцидента россиянка потеряла слух на одно ухо.

Она (модель Гульнара Алтайбекова. — NEWS.ru) под стражей. Официально присвоен статус «подозреваемая в преступлении». Она будет находиться в участке до 60 дней, в ожидании суда, — написала Фадеева.

Ранее россиянка рассказала, что модель напала на нее из ревности, так как отдыхала в заведении со своим молодым человеком и ругалась с ним. Инцидент произошел в клубе на Бали — по предварительным данным, в Фадееву швырнули бутылку или настольную лампу. Позже Алтайбекова связалась с пострадавшей через ее подругу. Модель приехала к Фадеевой и попросила прощения, но возмещать материальный и моральный ущерб отказалась. Подписчики начали писать блогерше, что Алтайбекова уже не раз была замечена в драках в клубах.

Отмечается, что пострадавшей девушке потребовалась операция из-за рваных ран на губе и лбу. После инцидента сотрудники ресторана вызвали скорую, а нападавшая и ее спутник сбежали.