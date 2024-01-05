На южнокорейском острове объявили эвакуацию из-за угрозы обстрела КНДР Yonhap: жителей острова Енпхендо эвакуируют из-за «возможной провокации» КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители находящегося под контролем Южной Кореи острова Енпхендо получили приказ о немедленной эвакуации в связи с «возможной провокацией» со стороны КНДР, сообщает агентство Yonhap. В 2010 году остров подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Пхеньяна.

Местные власти объявили об эвакуации после соответствующих указаний от южнокорейских военных. Предварительно, в сторону острова уже могли быть произведены несколько выстрелов с территории Северной Кореи.

По предварительным данным, пострадавших на Енпхендо нет. Также известно, что эвакуация была объявлена и на острове Пэннендо.

23 ноября 2010 года в районе контролируемого южнокорейской стороной острова Енпхендо произошла артиллерийская перестрелка между Сеулом и Пхеньяном. Применение орудий привело к человеческим жертвам.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян «без малейшего колебания» ударит по столицам США и Южной Кореи, если эти страны пойдут по пути военной конфронтации. Он выразил уверенность, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».

В то же время военный эксперт Анатолий Матвийчук призвал не сомневаться в способности КНДР ударить по США, Южной Корее и Японии. Он напомнил, что республика является мощной ядерной державой и имеет соответствующие возможности.