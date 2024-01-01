Военэксперт призвал не смеяться над обещаниями КНДР уничтожить США Военэксперт Матвийчук назвал КНДР мощным соперником для США

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

КНДР является мощной ядерной державой, поэтому не стоит сомневаться в ее способности ударить по США, Южной Корее или Японии, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что у КНДР для подобных целей достаточно запаса ядерных боеголовок.

Над словами [лидера КНДР] Ким Чен Ына не стоит смеяться, КНДР давно стала мощной ядерной державой. Он не блефует, это очень мощный соперник. Запаса ядерных боеголовок и средств их доставки хватит и на Южную Корею, и на Японию, и на США, в том числе с дальностью свыше 5 тысяч километров, — уточнил собеседник.

Эксперт объяснил, что всегда есть коэффициент прорыва ядерных боеголовок через систему ПВО и ПРО, однако даже одна из десяти ракет может нанести такой ущерб, что «мало не покажется». Тем более, продолжил Матвийчук, у КНДР их явно не десять.

Поэтому, считает собеседник, несмотря на довольно мощные ПВО и ПРО Южной Кореи, Японии и США, в случае удара этим странам будет нанесен страшнейший ущерб и промышленности, и окружающей среде с миллионными жертвами среди населения.

США, конечно, полностью не будут уничтожены, но ущерб колоссальный. У Южной Кореи шансов вообще нет — до Сеула считаные километры, счет пойдет на секунды, — резюмировал Матвийчук.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея «без малейшего колебания» нанесет удар и «уничтожит столицы врага», если США и Южная Корея пойдут по пути военной конфронтации. Он также выразил уверенность, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне». Участвовавшие во встрече с лидером КНДР военные дали «твердую клятву» проявлять «абсолютную верность и абсолютное подчинение» руководству и «твердо гарантировать непобедимость революционного дела».