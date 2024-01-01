Ким Чен Ын рассказал, в каком случае он уничтожит Вашингтон и Сеул Ким Чен Ын готов уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфронтации

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогодней встречи с командирами Корейской народной армии заявил, что Северная Корея «без малейшего колебания» нанесет удар и «уничтожит столицы врага», если США и Южная Корея пойдут по пути военной конфронтации, слова главы государства приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он также выразил уверенность, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что <...> наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств, — говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что участвовавшие во встрече военные дали «твердую клятву» проявлять «абсолютную верность и абсолютное подчинение» руководству и «твердо гарантировать непобедимость революционного дела».

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын распорядился увеличить ядерный арсенал КНДР и нарастить флот беспилотников в 2024 году. По его словам, грядущий год ознаменуется «упорной борьбой» в увеличении производства оружия массового поражения. При этом он назвал объединение Корейского полуострова невозможным.

В этой связи Министерство обороны Южной Кореи осудило планы северокорейского лидера по расширению ядерного и ракетного арсенала, усилению обороны и запуску трех дополнительных разведывательных спутников в 2024 году. В ведомстве подчеркнули, что КНДР не принимает во внимание страдания и трудности народа, спровоцированные развитием ядерных и ракетных программ. Южная Корея отметила, что сосед возлагает ответственность за разрушение отношений и ухудшение обстановки на Корейском полуострове на нее.