Китай стягивает войска к пляжу провинции Фуцзянь

Фото: China Military

На пляжи китайской провинции Фуцзянь вблизи Тайваня стянулась военная техника, кадры заснятые очевидцами опубликовал телеканал РЕН ТВ. На них видно, как вдоль пляжа двигается массивная колонна бронетехники. Кроме того, очевидцы сообщили о вертолетах Народно-освободительной армии Китая (НОАК), кружащих над побережьем Южно-Китайского моря.

На Тайване в это время нарастают протесты против потенциального визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Демонстранты требуют, чтобы американский политик вместо визита на Тайвань сосредоточилась на жизни граждан Соединенных Штатов.

Протестанты вышли с плакатами с надписями «Китай нам не враг», «Руки прочь от Тайваня» и другими.

Ранее тайваньская газета «Чжунго шибао» сообщила, что два действующих авианосца НОАК вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй Пелоси. В настоящее время нет информации о том, держат ли корабли курс в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения Пекина и Вашингтона. Дипломат при этом назвал провокацией поездку американского политика на остров. По его словам, подобные действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая.