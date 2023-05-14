На Пхукете обнаружено тело россиянина, пропавшего после падения со скал

Фото: Phuket PR Department

На острове Пхукет в Таиланде обнаружено тело россиянина, пропавшего в море после падения со скал, сообщил портал «Новости Пхукета». Мужчину опознали его друзья.



По данным портала, 32-летний россиянин считался пропавшим без вести с 12 мая. В тот день он с тремя друзьями фотографировался на прибрежных камнях на мысе Промтхеп в районе Равай, когда группу лиц смыла в море мощная волна. Мужчина не смог выбраться на берег.

Мэр Равай Арун Солос ранее рассказал, что экстренные службы узнали об инциденте около 09:30. По словам чиновника, троим россиянам удалось выбраться из воды, хотя один из них был доставлен в больницу для лечения ран, полученных при падении. Четвертого туриста искали спасатели и волонтеры, применялись дроны.

Ранее россиянин в Непале пропал после встречи с носорогом. Вскоре его нашли, он оказался жив и невредим. Турист сам перестал выходить на связь, отправив друзьям видео с диким зверем в лесу.

В конце марта по меньшей мере 18 человек погибли в результате затопления туристического катера в индийском штате Керала. По сообщениям местных СМИ, большую часть погибших составляют дети. Подростки отправились покататься на лодке во время каникул. Как сообщалось, всего на катере находились около 30 пассажиров. Информацию о трагедии со школьниками подтвердил и премьер-министр страны Нарендра Моди.

До этого в водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов. Пассажиры на переполненном судне вышли в море и направились в сторону Европы.