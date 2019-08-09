https://static.news.ru/photo/54284964-bb75-11e9-9bac-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Mr Anderson

Роботы-полицейские появились на улицах города Ханьдань в китайской провинции Хэбэй.

Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас роботов всего три. Они оснащены искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц. Городские власти планируют к концу года увеличить их количество до 20.

Каждый из трёх роботов играет свою роль. Один из них патрулирует улицы. Он способен распознавать номера машин и делать снимки. Кроме того, он не даёт пешеходам нарушать правила дорожного движения.

Другой робот работает на местах ДТП. Он помогает поддерживать порядок на месте аварии в ожидании приезда полиции.

Третий работает полицейским-информатором. В его распоряжении есть база данных. Этот робот способен определить, находится ли тот или иной человек в розыске.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос прекратил работы по созданию косморобота, которые велись с 2016 года параллельно с разработкой робота «Фёдора», из-за недостатка финансирования.