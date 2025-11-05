Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:33

Мужчина после своей смерти спас около 100 пациентов

В Южной Корее мужчина завещал все свои органы ткани тяжелобольным людям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Южной Кореи завещал органы тяжелобольным пациентам и подарил шанс на жизнь десяткам людей, передает Korea JoongAng Daily. Мужчина заранее оформил донорскую карту и внес себя в реестр. Это позволило врачам быстро принять решение после его смерти.

По данным издания, 60-летний Мун Чжу Хван скончался 9 августа 2025 года. Он потерял сознание во время разговора с другом и был доставлен в университетский госпиталь Чхонмун, где медики констатировали прекращение мозговой активности. Все биологические материалы были переданы Национальному институту управления органами.

Перед смертью Мун и его сын зарегистрировались в качестве доноров органов, и он всегда носил свою карту донора в кошельке. Его семья согласилась на донорство, уважая его желание помочь другим в конце жизни, — говорится в материале.

По словам специалистов, эта история уникальна тем, что донорские ткани могут храниться до пяти лет и применяться для восстановления здоровья большого числа тяжелобольных пациентов. В отличие от органов, которые должны быть пересажены практически сразу, такие материалы дают врачам больше времени и возможностей на помощь реципиентам.

Ранее сообщалось, что британский сеттер по кличке Гордон Шарвуд из графства Бедфордшир занесен в Книгу рекордов Гиннесса как собака, спасшая наибольшее число жизней благодаря донорству крови. Девятилетний пес сдал кровь 45 раз и помог спасти около 200 других собак. Он стал донором в 13 месяцев и продолжал участвовать в программе до своего девятого дня рождения.

доноры
Южная Корея
ткани
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы
Работодателям объяснили, как удержать молодых специалистов
Рябков раскрыл подробности подготовки встречи Путина и Трампа
Мужчина после своей смерти спас около 100 пациентов
Раскрыты последствия удара БПЛА по ярославским нефтеперегонным станциям
«Лучился добром»: Швыдкой поделился воспоминаниями о Юрии Николаеве
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.