Мужчина после своей смерти спас около 100 пациентов В Южной Корее мужчина завещал все свои органы ткани тяжелобольным людям

Житель Южной Кореи завещал органы тяжелобольным пациентам и подарил шанс на жизнь десяткам людей, передает Korea JoongAng Daily. Мужчина заранее оформил донорскую карту и внес себя в реестр. Это позволило врачам быстро принять решение после его смерти.

По данным издания, 60-летний Мун Чжу Хван скончался 9 августа 2025 года. Он потерял сознание во время разговора с другом и был доставлен в университетский госпиталь Чхонмун, где медики констатировали прекращение мозговой активности. Все биологические материалы были переданы Национальному институту управления органами.

Перед смертью Мун и его сын зарегистрировались в качестве доноров органов, и он всегда носил свою карту донора в кошельке. Его семья согласилась на донорство, уважая его желание помочь другим в конце жизни, — говорится в материале.

По словам специалистов, эта история уникальна тем, что донорские ткани могут храниться до пяти лет и применяться для восстановления здоровья большого числа тяжелобольных пациентов. В отличие от органов, которые должны быть пересажены практически сразу, такие материалы дают врачам больше времени и возможностей на помощь реципиентам.

Ранее сообщалось, что британский сеттер по кличке Гордон Шарвуд из графства Бедфордшир занесен в Книгу рекордов Гиннесса как собака, спасшая наибольшее число жизней благодаря донорству крови. Девятилетний пес сдал кровь 45 раз и помог спасти около 200 других собак. Он стал донором в 13 месяцев и продолжал участвовать в программе до своего девятого дня рождения.