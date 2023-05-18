МИД КНР: Украина не должна стать линией фронта в противостоянии держав

Фото: Министерство обороны Украины

Украина не должна стать линией фронта для противоборствующих крупных держав, заявил в ходе брифинга представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова экс-главы Госдепа США и бывшего советника американского президента по национальной безопасности в 1969–1975 годах Генри Киссинджера о том, что Украину следует принять в НАТО. Китайский дипломат призвал стороны сохранять спокойствие и сдержанность, а также избегать действий, способных усугубить и осложнить кризис, передает ТАСС.

Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами, — сказал Вэньбинь.

Он также заявил о необходимости поиска решения, которое бы способствовало долгосрочной стабильности в Европе, и подчеркнул, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мировое соглашение в текущем конфликте не будет достигнуто за счет территориальных компромиссов. Он заявил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года.