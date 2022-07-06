МИД КНР опроверг сведения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин не отвечал отказом на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить его страну, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, которые приводит РИА Новости, главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты и продолжат развивать обмены на всех уровнях.

С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях, — сказал дипломат.

Ранее японская газета Yomiuri сообщила, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение Путина посетить его страну из-за пандемии COVID-19. По некоторым данным, посещение России главой Китая может привести к углублению кризиса с США и Европой, в то время как китайский лидер старается не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике в преддверии осеннего съезда компартии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию ложной, пояснив, что китайский лидер приедет в Москву, как только в Китае ослабят коронавирусные ограничения. Он уточнил, что у Путина также есть ответное приглашение из Пекина.