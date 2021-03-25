МИД КНР назвал причину появления «вакцинного национализма»

https://static.news.ru/photo/b172360e-8e17-11eb-80da-96000091f725_660.jpg Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Китая считают «вакцинный национализм» ошибочным явлением. В Пекине уверены, что вне зависимости от места производства препаратов, если они эффективны, безопасны и могут спасти людей от COVID-19, то это хорошие прививки, рассказала во время брифинга 26 марта официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В этот критический момент международное сообщество может победить пандемию, только если объединится и будет сотрудничать. Мы надеемся, что все страны могут внести положительный вклад в обеспечение наличия и доступности вакцин в развивающихся странах. <...> Мы надеемся, что и другие крупные страны, особенно страны с возможностями, также смогут подать пример и быть в состоянии взять на себя должную ответственность, — цитирует дипломата РИА Новости.

Она отметила, что позиция КНР по вакцинам абсолютно ясна — их необходимо сделать «общественным благом», поэтому Пекин сделает всё для поставок препаратов по всему миру. По её мнению, «вакцинный национализм» появился из-за избыточных запасов веществ в некоторых странах, намного превышающих потребности населения.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа оказалась перед лицом мировой войны нового типа в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это случилось в том числе из-за стремления РФ и Китая оказывать влияние с помощью вакцины. Глава Пятой республики считает, что Европа в такой ситуации должна стать самостоятельной в вопросе производства вакцин от смертоносной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прокомментировали слова Макрона о «мировой войне нового типа». Создатели препарата отметили, что РФ обратилась к Франции с предложением присоединиться к десяти странам, согласившимся производить «Спутник V». Они добавили, что выпуск различных веществ является путём к вакцинной независимости.