Создатели «Спутника V» ответили на заявление Макрона о войне из-за вакцин

https://static.news.ru/photo/d5245abc-8e0a-11eb-bf32-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Разработчики российской вакцины «Спутник V» прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа».

Обращение к французскому лидеру было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всём мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских учёных во главе с [директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)] Мари-Поль Кьени и за наше партнёрство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID, — говорится в сообщении.

Создатели препарата отметили, что Россия обратилась к Франции с предложением присоединиться к десяти странам, согласившимся производить «Спутник V». Они добавили, что производство различных вакцин является путём к вакцинной независимости.

Вместе мы сильнее! — подчеркнули авторы обращения.

Dear @EmmanuelMacron , making vaccines non-political is our best hope at world peace not war. We appreciate you sending a French science team under the leadership of @mpkieny and our partnership with France that has helped us a lot and contributed to our joint fight with COVID! pic.twitter.com/C1pwoUP0mZ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 26, 2021

Как писал NEWS.ru, ранее Макрон заявил, что Европа оказалась перед лицом мировой войны нового типа в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это случилось в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины.