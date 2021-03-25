Создатели «Спутника V» ответили на заявление Макрона о войне из-за вакцин

Разработчики российской вакцины «Спутник V» прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа».
Обращение к французскому лидеру было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всём мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских учёных во главе с [директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)] Мари-Поль Кьени и за наше партнёрство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID, — говорится в сообщении.
Создатели препарата отметили, что Россия обратилась к Франции с предложением присоединиться к десяти странам, согласившимся производить «Спутник V». Они добавили, что производство различных вакцин является путём к вакцинной независимости.
Вместе мы сильнее! — подчеркнули авторы обращения.
Dear @EmmanuelMacron, making vaccines non-political is our best hope at world peace not war. We appreciate you sending a French science team under the leadership of @mpkieny and our partnership with France that has helped us a lot and contributed to our joint fight with COVID! pic.twitter.com/C1pwoUP0mZ
Как писал NEWS.ru, ранее Макрон заявил, что Европа оказалась перед лицом мировой войны нового типа в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это случилось в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины.