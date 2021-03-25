Макрон заявил о мировой войне нового вида из-за вакцин и РФ

https://static.news.ru/photo/27f6758a-8dd5-11eb-a3f8-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа оказалась перед лицом мировой войны нового типа в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это случилось в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины.

Глава Пятой республики считает, что Европа в такой ситуации должна стать самостоятельной в вопросе производства вакцин от смертоносной инфекции.

Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения, — цитирует Макрона Le Figaro.

По его мнению, они потребуются, поскольку коронавирус ещё будет распространяться и видоизменяться. Европа же должна иметь ответ, тем более, что она единственная, у кого есть настоящая стратегия вакцинации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия призвала Еврокомиссию произвести закупку разработанной в РФ вакцины от COVID-19 «Спутник V» на общеевропейском уровне. Представитель органов власти ФРГ рассказал журналистам об обращении в ЕК на брифинге в Берлине. По его словам, ЕК должна выяснить, какие страны Евросоюза заинтересованы в приобретении препарата российского производства.