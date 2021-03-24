Германия попросила Еврокомиссию закупить «Спутник V» для Европы

https://static.news.ru/photo/976fc47e-8cd7-11eb-b23d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия призвала Еврокомиссию произвести закупку разработанной в РФ вакцины от COVID-19 «Спутник V» на общеевропейском уровне.

Представитель органов власти ФРГ рассказал журналистам об обращении в ЕК на брифинге в Берлине, передаёт Politico. Чиновник отметил, что Еврокомиссия фактически начала процесс запуска процедуры закупки вакцины.

ЕК должна выяснить, какие страны Евросоюза заинтересованы в приобретении препарата российского производства, чтобы определить необходимый объём доз перед началом поставок. Когда этот вопрос будет улажен, страны ЕС смогут покупать «Спутник V», добавил немецкий политик.

23 марта представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Вольф-Дитер Людвиг заявил, что «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть — восемь недель, передавал NEWS.ru. EMA планирует направить в РФ экспертов для проверки препарата. Одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии.