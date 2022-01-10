МИД КНР: бывшего президента Казахстана Назарбаева нет на территории Китая

МИД КНР прокомментировал сообщения ряда СМИ, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы находится в Китае. Такие утверждения являются ложными, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане, — пояснили в китайском МИД.

О нахождении Назарбаева в столице Казахстана ранее говорили в его пресс-службе. Там отметили, что бывший президент призывает граждан страны сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева, это поможет преодолеть вызовы и обеспечить целостность страны.

Ранее стало известно, что Нурсултан Назарбаев может быть мёртв, заявил политолог Дмитрий Орешкин изданию Sobesednik.ru. По его словам, сомнение вызывает то, что Назарбаев не высказывается лично, пока его подчинённых обвиняют в госизмене. Если бы он был дееспособен и имел рычаги влияния, он своих людей не сдавал, потому что ему будет не на кого опираться, пояснил политолог.