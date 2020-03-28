Метрополитен китайского города Ухань частично возобновил свою работу утром 28 марта. Поезда для пассажиров пущены по шести веткам из девяти.
После длительной паузы, вызванной тем, что город стал очагом распространения коронавируса, с 23 марта вагоны стали ходить пустыми для проверки всех систем,
Агентство отмечает, что на входе в метро пассажиров проверяют на наличие обязательных масок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы опубликовал данные об изменении пассажиропотока в Европе. Так, в Мадриде снижение использования общественного транспорта составило 86,4%, в Париже — 85,7%, в Риме — 89%, в Милане — 88,7%.
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