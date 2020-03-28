https://static.news.ru/photo/c6dfddb8-70b6-11ea-9cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Fang/Global Look Press

Метрополитен китайского города Ухань частично возобновил свою работу утром 28 марта. Поезда для пассажиров пущены по шести веткам из девяти.

После длительной паузы, вызванной тем, что город стал очагом распространения коронавируса, с 23 марта вагоны стали ходить пустыми для проверки всех систем, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на входе в метро пассажиров проверяют на наличие обязательных масок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы опубликовал данные об изменении пассажиропотока в Европе. Так, в Мадриде снижение использования общественного транспорта составило 86,4%, в Париже — 85,7%, в Риме — 89%, в Милане — 88,7%.