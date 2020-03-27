https://static.news.ru/photo/ce13bb62-706c-11ea-a31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Департамент транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы опубликовал данные об изменении пассажиропотока в Европе. Они приводятся на основе показателей Moovit Public Transport Index. Данные публикуются в Telegram-канале ведомства, они актуальны с начала вспышки коронавируса.

В Мадриде снижение использования общественного транспорта составило 86,4%, в Париже — 85,7%, в Риме — 89%, в Милане — 88,7%. В Афинах общественным транспортом стали пользоваться на 81,3% меньше, в Дании — на 78%, в Берлине — на 64,7%.

Пресс-служба Дептранса

Данные, отслеживаемые Moovit, включают в себя поездки на наземном, ж/д и легкорельсовом транспорте, метро, такси и шеринговых видах транспорта. Они опубликованы в Telegram-канале.

В Хельсинки снижение использования транспорта составило 55%, в Стокгольме — 49,9%. Это самые низкие показатели с начала вспышки инфекции в мире.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажиропоток в столичном метрополитене в связи с коронавирусом снизился на 44%, на наземном транспорте — на 41%. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.