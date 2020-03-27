https://static.news.ru/photo/05c0b744-701e-11ea-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиропоток в столичном метрополитене в связи с коронавирусом снизился на 44%, на наземном транспорте — на 41%. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

На 40% сократились поездки на автобусах в Подмосковье. Кроме того, зафиксировано снижение на треть спроса на услуги такси и каршеринга. Количество поездок из области в столицу на личном транспорте сократилось на 8%, отмечается в Telegram-канале департамента.

Там также отметили, что до 10 утра поездку на метро попытались совершить порядка 12 тысяч пенсионеров.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что московские фирмы такси и каршеринга попросили власти столицы о финансовой поддержке в связи со снижением спроса на их услуги. В частности, о введении налоговых и кредитных каникул, а также о предоставлении субсидий для покрытия издержек.