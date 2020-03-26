https://static.news.ru/photo/e22522ee-6eb4-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортные компании Москвы обратились к столичным властям с просьбой предоставить финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги. На фоне эпидемии коронавируса спрос на автобусы, такси и каршеринг сократился на 20–50%.

Соответствующее письмо от имени Транспортной ассоциации московской агломерации направлено заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову, передаёт РБК.

Наименьшие потери, отмечают в ассоциации, зафиксированы в сфере пассажирских перевозок, которые выполняются в рамках государственных контрактов. Автобусные компании потеряли около 20% спроса. Наибольший удар пришёлся на сектор корпоративного такси — до 50%.

Члены ассоциации попросили ввести налоговые каникулы на уплату транспортного налога, фиксированные страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию индивидуальных предпринимателей, а также на уплату налогов с доходов предпринимателей.

Помимо этого, перевозчики просят ввести кредитные каникулы до конца 2020 года, а также рассмотреть возможность предоставления государственных субсидий для покрытия издержек в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

Как писал NEWS.ru, 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и российских компаний в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.