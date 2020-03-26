Транспортные компании Москвы обратились к столичным властям с просьбой предоставить финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги. На фоне эпидемии коронавируса спрос на автобусы, такси и каршеринг сократился на 20–50%.
Соответствующее письмо от имени Транспортной ассоциации московской агломерации направлено заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову,
Наименьшие потери, отмечают в ассоциации, зафиксированы в сфере пассажирских перевозок, которые выполняются в рамках государственных контрактов. Автобусные компании потеряли около 20% спроса. Наибольший удар пришёлся на сектор корпоративного такси — до 50%.
Члены ассоциации попросили ввести налоговые каникулы на уплату транспортного налога, фиксированные страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию индивидуальных предпринимателей, а также на уплату налогов с доходов предпринимателей.
Помимо этого, перевозчики просят ввести кредитные каникулы до конца 2020 года, а также рассмотреть возможность предоставления государственных субсидий для покрытия издержек в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.
Как писал NEWS.ru, 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и российских компаний в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.
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