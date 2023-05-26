Южнокорейскому авиалайнеру, летевшему из аэропорта Чеджу в международный аэропорт Тэгу, пришлось приземляться с открытым запасным выходом, передает KBS News. По предварительным данным, дверь во время посадки открыл 30-летний пассажир, находившийся возле аварийного выхода.
Всего на борту было 194 человека. Никто из них не пострадал, но девять человек испытывали затруднения в дыхании. В аэропорту медики оказали им первую помощь.
Из-за этой аварии самолет ремонтируют, а рейс из Тэгу в Чеджу задержали примерно на два часа.