https://static.news.ru/photo/d070eb7c-4c96-11ea-9fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sek Roj/Global Look Press

Вооружённые силы Таиланда выплатят компенсацию родственникам погибших при стрельбе в торговом центре в городе Накхонратчасима, которую устроил старший сержант сухопутных войск Чакрапант Тхомма.

Я, как командующий армией, хотел бы извиниться и рассказать, как я сожалею об этом инциденте, который устроил представитель армии. В ту минуту, когда нападавший нажал на курок и убил, он перестал быть солдатом и стал преступником, — заявил на пресс-конференции командующий вооружёнными силами королевства Апират Конгсомпонг, вытирая слёзы.

Thai Army Chief Apirat Kongsompong on mass shooting: âI am sorry to the mass shooting incident. As the army chief, (paused a bit) I am sorry for the victims and their families.â pic.twitter.com/xm0YC9ahsX — Juarawee K. (Lina) (@Juarawee) February 11, 2020

NEWS.ru писал, что 8 февраля капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма убил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, угнал автомобиль и приехал к торговому центру. По пути он стрелял в прохожих. В здании военный открыл огонь, ранив несколько десятков человек.

Операция по ликвидации злоумышленника длилась 17 часов. Спецназовцы расстреляли преступника синхронным огнём из автоматов. Позже выяснилось, что капрал оборудовал себе базу с оружием в кладовой сетевого магазина Foodland на подвальном этаже ТЦ. Жертвами стрельбы стали 30 человек.