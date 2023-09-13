КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press

Береговая охрана Японии зафиксировала пуск двух ракет из КНДР, сообщает японский телеканал NHK. По его данным, речь идет о ракетах баллистического типа. В настоящее время местонахождение обломков северокорейских ракет остается неизвестным, предполагается, что они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Моряков призывают не приближаться к обломкам в случае их обнаружения, так как они могут представлять опасность.

Представители канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды также выступили с заявлением на фоне очередного пуска северокорейских баллистических ракет. По их словам, специалисты канцелярии уже ведут сбор и анализ информации по данному событию. Министерство обороны Японии также занято анализом текущей ситуации. Отмечается, что с начала 2023 года КНДР выполнила около 20 ракетных запусков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в настоящее время находится в России, где он встречается с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит на космодроме Восточный, расположенном в Амурской области. Предполагается, что темами для разговора станут сотрудничество двух стран в космической и военно-технической сферах. Путин подчеркнул, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к развитию космоса.