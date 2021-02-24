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Китаянка отсудила у экс-супруга $7,7 тысячи за работу по дому

19:34, 24 февраля 2021

Пекинский суд по бракоразводным делам обязал местного жителя выплатить бывшей жене 50 тысяч юаней ($7,7 тысячи) за домашний труд во время их совместного проживания. Пара решила расстаться после пяти лет семейных отношений, инициатором стал супруг.

Поначалу женщина не хотела разводиться, но потом всё-таки согласилась, однако потребовала финансовой компенсации за домашний труд, передаёт BBC. Она заявила, что муж не брал на себя никаких обязанностей по дому или уходу за сыном. В итоге Фемида встала на сторону женщины, обязав мужчину выплатить единовременный взнос, а кроме этого — отчислять ежемесячные алименты в размере двух тысяч юаней ($3,1 тысячи).

Такое стало возможным благодаря вступлению в силу нового гражданского кодекса. Его новые нормы позволяют в случае развода требовать компенсацию от партнёра за повышенную ответственность по уходу за детьми или пожилыми членами семьи. До этого расстававшиеся пары могли потребовать такую ​​компенсацию только если она была прописана в брачном договоре.

Решение пекинского суда стало первым после изменений в национальном законодательстве. Новость вызвала большую общественную дискуссию о ценности домашнего труда среди китайских пользователей. Хештег по этой теме набрал более 5,7 млн просмотров на распространённой в стране платформе микроблогов Weibo.

Ранее, как писал NEWS.ru, новая возлюбленная певца Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова назвала попрошайками женщин, которые получают алименты после развода.

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