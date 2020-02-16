https://static.news.ru/photo/0198d916-50cb-11ea-9bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители наиболее пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй потеряли возможность использовать машины. Власти приняли такие меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Ограничения не касаются пожарных и полицейских автомобилей, а также общественного транспорта, передаёт ТАСС.

Жителям напомнили о важности сознательного соблюдения всех профилактических рекомендаций. Согласно им, людям следует носить маски, не выходить из дома без необходимости и не участвовать в массовых мероприятиях.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки от коронавируса в КНР скончались 142 человека. Число жертв эпидемии достигло 1665. Количество заражённых превышает 86 тысяч человек, число вылечившихся составляет около 9,5 тысячи.