Фото: Shepherd Zhou/Utuku/Ropi/Global Look Press

Больница для заражённых коронавирусом появилась в городе Ухань в Китае. Здание построили за 10 дней.

Госпиталь рассчитан на 1600 мест, передаёт People's Daily. В строительстве участвовали примерно 4,9 тысячи рабочих и тысяча машин.

Работы над помещением велись 24 часа в сутки. В ближайшее время планируется возвести ещё одно подобное учреждение.

По состоянию на 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство России внесло вызываемую коронавирусом 2019-nCoV инфекцию в официальный перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ представлен на сайте кабмина. Коронавирусная инфекция стала 16-м пунктом в перечне.

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