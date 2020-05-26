Китайские эксперты объяснили, каким путём пойдёт туризм после пандемии

https://static.news.ru/photo/c5874c86-9f40-11ea-983d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за пандемии COVID-19 китайская туриндустрия переживала тяжёлый кризис. Были отменены множество рейсов, а популярные у путешественников места закрылись на карантин. Как только пик заболеваемости был пройден, то оживлённость на туррынке страны стала восстанавливаться. Об этом сообщил официальный представитель управляющего комитета знаменитых ландшафтных зон гор Хуаншань, провинция Аньхой, Восточный Китай, Гэ Сюйфан.

Первым мини-отпуском после пандемии и экстренного реагирования на коронавирус стали каникулы по случаю Первомая. В КНР было зафиксировано около 115 млн туристических поездок, объём поступлений от внутреннего туризма достиг примерно $6,8 млрд.

Эта пандемия, отличаясь от предыдущих, нанесла затяжной и масштабный удар по китайскому туристическому рынку. Однако опыт прошлых кризисов показывает, что туриндустрия восстановится очень быстро, — цитирует Гэ Сюйфана TV-Brics.

По его словам, туриндустрия быстро вернёт свои позиции, но многие привычки китайских путешественников изменятся. Особенно если учитывать, что COVID-19 ещё не победили.

При этом в стране растёт популярность внутреннего туризма и экотуризма, предполагают аналитики из крупнейшего в Азии онлайн-турагентства Китая Trip.com. Их выводы подтверждены официальной статистикой. За период первомайских каникул Пекин принял 4,63 млн отечественных туристов и выручил от туризма 4,18 млрд юаней.

Однако такие показатели на 55% и 36% соответственно восстановились от прошлогоднего уровня за аналогичный период. В то же время турпоток в мегаполис Шанхай и провинцию Гуандун достиг 7,07 млн и 18,62 млн человек соответственно.

Как отметил Гэ Сюйфан и многие его коллеги, COVID-19 повысил у китайцев понимание важности укрепления здоровья. Из-за этого они могут отдать больше предпочтения экотуризму. Речь прежде всего идёт о турпродуктах, связанных с прекрасной природой и свежим воздухом, таких как путешествие в ландшафтные зоны гор Хуаншань и Цзючжайгоу.

Как писал NEWS.ru, правительство Китая планирует к концу 2020 года победить бедность в стране.