Правительство Китая планирует к концу 2020 года победить бедность в стране

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Число допущенных россиянами нарушений своих обязательств перед микрофинансовыми организациями (МФО) на данный момент остаётся на приемлемом уровне, но в дальнейшем может вырасти, следует из результатов исследования, проведённого специалистами онлайн-платформы Webbankir.

В ходе исследования подтвердилось, что кризис, возникший в результате пандемии коронавируса, затронул как жителей российских мегаполисов, так и проживающих в маленьких населённых пунктах. О потере работы сообщили около 15% из...