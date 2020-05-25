Правительство Китая планирует к концу 2020 года победить бедность в стране

Правительство КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) заявило, что намерено «вывести из бедствующего состояния» малообеспеченных сельских жителей и к концу 2020 года полностью победить бедность в стране.
В 2020 году Китай полностью ликвидирует абсолютную бедность, 1,4 миллиарда китайцев вместе вступят в общество средней зажиточности. Это означает, что Китай может на десять лет раньше осуществить первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года, — приводит сообщение доклада ВСНП «Российская газета».
Отмечается, что китайское правительство за последние десятилетия провели многие реформы, которые помогли около 700 млн китайцам преодолеть бедность.
Китай шёл к победе над нищетой все последние десятилетия. С приходом к власти Си Цзиньпина эта борьба стала развиваться особенно быстро, поскольку в плане Си «Китайская мечта» был заложен план победить нищету к 2021 году, когда исполняется 100 лет со дня создания Компартии Китая, — привели слова востоковеда, синолога Юрия Тавровского в газете.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство Китая во время ВСНП сообщило о приоритетах экономики в области развития информационных технологий, строительства скоростных железных дорог и производства электромобилей.