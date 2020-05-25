По мере того, как мир выходит из режима самоизоляции, возвращается спрос на нефть, а вместе с ним растёт и её цена. Главные надежды нефтяников сегодня связаны с восстановлением производства в Китае, который традиционно являлся крупным потребителем энергоносителей. Однако эксперты предупреждают, что по ряду причин КНР в ближайший год нефть в прежних объёмах не понадобится, а значит не стоит ждать и резкого скачка цен.

22 мая в Пекине открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, которая должна была начаться ещё в марте, но была отложена из-за коронавируса. За этим событием пристально следило международное сообщество, так как именно в ходе сессии китайское правительство должно было объявить меры поддержки своей экономики, от темпов восстановления которой зависит и ситуация на мировых рынках.

Вопреки ожиданиям, китайское руководство ограничилось довольно скромным пакетом мер. Впервые с 1994 года оно не установило целевой показатель темпов роста на 2020 год, признав, что до изобретения вакцины от коронавируса в экономике будет слишком много неопределённости. Кроме того, ставка была сделана не на тяжёлую промышленность и строительство, как это было во время кризиса 2008-2009 годов, а на высокие технологии: строительство скоростных железных дорог, «интернет вещей», коммуникационные сети 5G, электромобили.

Пекин надеется использовать кризис для вывода экономики на следующую стадию развития с упором на технологии будущего. К тому же, использование экологически чистых источников энергии — газа, «мирного атома», солнца и ветра — помогут ему решить многолетнюю проблему с плохой экологией.

Это плохие новости для нефтяного сектора, который возлагал свои надежды в 2020 году как раз на Китай. На фоне новостей из Пекина цена нефти упала на 4%. На настроения трейдеров повлиял и довольно скромный объём стимулирующего пакета, одобренного китайским правительством, — они надеялись на больший размах. Но Пекин, видимо, решил приберечь свои запасы до того времени, когда перспективы победы над COVID-19 прояснятся.

Как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский, в этом году ожидается рост китайской экономики от 1,5% до 4,5%. Это отличаёт её от экономик Европы и Америки, которые, по прогнозам, упадут. Поэтому можно говорить о том, что китайская экономика сегодня восстанавливается. Но этот процесс не окажет определяющего влияния на нефтяные цены, которые останутся примерно на том же уровне как минимум до начала будущего года.

Топливно-энергетическая база определяет возможности развития китайской экономики, она должна идти с определённым опережением по сравнению с показателями ВВП и отраслями промышленности. Ещё в 2006 году Пекин принял решение о создании резервных хранилищ нефти, которые расположены в шести районах страны, в основном близко к месторождениям. И судя по всему, КНР уже до конца заполнила эти нефтяные резервуары, пользуясь выгодными ценами на энергоресурсы. Поэтому спрос на нефть с их стороны сейчас небольшой, благодаря чему снижаются и цены на неё. Андрей Островский заместитель директора Института Дальнего Востока РАН заместитель директора Института Дальнего Востока РАН

Эксперт добавил, что в последние десятилетия Китай импортировал большие объёмы нефти, так как сам производил её в разы меньше, чем требовали его предприятия и большой автопарк — 170 млн зарегистрированных автомобилей. Учитывая, что первый квартал 2020 года страна провела в карантине, благодаря чему снизилось потребление топлива как автомобилистами, так и предприятиями, на ближайшие полгода Китаю хватит тех запасов энергоносителей, которые он успел накопить. Поэтому восстановление спроса на нефть в КНР Андрей Островский прогнозирует только на 2021 год.

Впрочем, для нефтяников в РФ есть и хорошие новости. Скорее всего, когда Пекину понадобится топливо, он обратится именно к российским, ближневосточным или среднеазиатским поставщикам. Американская нефть в ближайшие годы вряд ли найдёт путь на китайских рынок из-за того, что США взяли курс на конфронтацию с Пекином.