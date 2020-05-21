Белый дом опубликовал новый «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике». Риторика, использованная в документе, дала некоторым экспертам повод заключить, что Вашингтон объявил начало новой холодной войны с Китаем, ведь противостояние с Пекином сегодня становится для Америки важнее, чем сдерживание России.

Новая стратегия США в отношении Китая с первых страниц обозначает коренной разворот в подходе Вашингтона. С момента установления дипломатических отношений в 1979 году Соединённые Штаты надеялись, что капиталистические реформы в экономике выведут Китай на путь открытых, демократических государств. Вместо этого, сказано в документе, Пекин решил изменить мировой порядок в свою пользу, поэтому и США вынуждены поменять свой курс.

Коммунистическая партия Китая расширяет своё экономическое, политическое и военное влияние, чтобы принудить другие государства к молчаливому согласию. Это вредит американским интересам и подрывает суверенитет и достоинство стран и индивидуумов по всему миру, — говорится в американской стратегии.

В документе упомянуты не только попытки Пекина «с помощью принуждения» построить региональные альянсы, но и усилия США по формированию «партнёрства на основе разделяемых принципов свободного и открытого порядка». Эти формулировки напоминают о временах холодной войны и разделения мира на два противоборствующих лагеря.

Учитывая стратегический выбор, который делает руководство Китая, Соединённые Штаты теперь признают и принимают отношения с КНР так, как Коммунистическая партия Китая всегда понимала их: как противостояние двух великих держав, — констатируется в стратегии.

Часть экспертов считает, что началу холодной войны между США и Китаем не помешают их тесные экономические связи, так как даже идеологически мотивированный СССР торговал с капиталистическими странами, на которые приходилось до 30% его товарного обмена с внешним миром.

Однако другие аналитики полагают, что нельзя подвести нынешние отношения Вашингтона и Пекина под термин «холодная война». Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что холодная война — довольно специфическое явление, относящееся к XX веку. Конечно, можно сказать, что в некоторых аспектах нынешняя ситуация напоминает то, что происходило между США и СССР, но между Пекином и Вашингтоном сегодня нет идеологического противостояния, напоминает эксперт.

Li Xueren/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press

Мир усложнился. Сейчас есть негосударственные игроки в международных делах, есть такое явление, как обширная китайская диаспора в США. Да и сами Соединённые Штаты расколоты по очень многим параметрам, нет единства мнений, в том числе в отношении того, как строить отношения с Китаем. И после президентских выборов американский подход к КНР может измениться. Так что можно говорить об усилении конфронтации, о выходе экономического соперничества на политический и военно-стратегический уровень, но не о холодной войне. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам гендиректор Российского совета по международным делам

Хорошие новости для России состоят в том, что Пекин вытесняет Москву с поста главного соперника Америки.

Тактически Россия может быть для Соединённых Штатов более опасным противником, потому что, как считают многие в США, Москва ведёт более агрессивную, более рискованную политику в регионах, создавая больше проблем, — добавил Андрей Кортунов. — Но в качестве настоящего противника Китай сейчас воспринимается Вашингтоном более серьёзно. Мы видим, что в СМИ, в политической риторике, в массовом сознании идёт постепенное замещение Москвы Пекином.

Отношения США и Китая начали портиться с приходом к власти Дональда Трампа и началом торговой войны. Хотя американский президент не раз положительно отзывался о коллеге Си Цзиньпине, начало пандемии коронавируса положило конец попыткам наладить отношения двух держав. В преддверии президентских выборов Трамп решил, что в его интересах переложить ответственность за возникновение глобальной эпидемии на Пекин и Всемирную организацию здравоохранения. Тем более что американские избиратели в большинстве своём негативно относятся к Китаю, а значит, поддержат такую политику.

Дональд Трамп Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press