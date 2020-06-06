Китайцы признались в любви к российской колбасе

https://static.news.ru/photo/4e2d66a0-a807-11ea-ae28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители КНР любят колбасу российского производства, поскольку она вкуснее местной. Бывая в приграничных с РФ регионах, китайцы не упускают возможности закупиться этим продуктом.

В Китае достаточно широкий ассортимент колбас, но большинство из них произведено из постного мяса с добавлением большого количества крахмала. Российская же колбаса содержит больше мяса, оно жирнее, что и придаёт продукту более яркий вкус, сообщается в статье на сайте агентства Sina.

По мнению автора, россияне едят больше мяса, чем китайцы, поэтому разбираются в нём гораздо лучше, а российская колбаса получается более вкусной.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество провело новую экспертизу отечественных сервелатов. По мнению специалистов, продукция марок «Ремит», «Клинский» и «Владимирский стандарт» стала вкуснее, а сервелат «Ближние Горки» они назвали претендентом на Знак качества.