Комитет кинематографии Китая объявил о запрете на съёмки фильмов и телесериалов по всей стране в связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
Об этом говорится в официальном заявлении комитета, которое
В заявлении Комитета кинематографии подчёркивается, что нарушение запрета будет наказываться в соответствии с законом.
Как сообщал NEWS.ru, к 1 февраля количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае достигло 259 человек. Число заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.
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