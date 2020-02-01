https://static.news.ru/photo/5d433d0e-44de-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет кинематографии Китая объявил о запрете на съёмки фильмов и телесериалов по всей стране в связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.

Об этом говорится в официальном заявлении комитета, которое приводит ТАСС. Документ предписывает временно прекратить работу всем компаниям и рабочим группам, занимающихся съёмками, а также актёрам. Последним даётся право полностью отказаться от участия в киносъёмках.

В заявлении Комитета кинематографии подчёркивается, что нарушение запрета будет наказываться в соответствии с законом.

Как сообщал NEWS.ru, к 1 февраля количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае достигло 259 человек. Число заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.