Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное налоговое управление Китая приняли решение отменить пошлины, налог на добавленную стоимость и потребительский налог на импортную продукцию, которая необходима для борьбы с коронавирусом нового типа.
Согласно совместного заявлению ведомств, к таким товарам относятся химические препараты, дезинфицирующие средства, защитные маски, костюмы, автомобили скорой помощи и спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций.
Если поставщики уже оплатили пошлины и налоги за период с 1 января по 31 марта, китайские власти готовы оформить возврат средств,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер Госсовета Китая Ли Кэцян провёл телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы он обратился к ней с просьбой помочь с организацией срочных закупок европейских медикаментов.
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