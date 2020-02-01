https://static.news.ru/photo/274b0ffa-44e9-11ea-aef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Tao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное налоговое управление Китая приняли решение отменить пошлины, налог на добавленную стоимость и потребительский налог на импортную продукцию, которая необходима для борьбы с коронавирусом нового типа.

Согласно совместного заявлению ведомств, к таким товарам относятся химические препараты, дезинфицирующие средства, защитные маски, костюмы, автомобили скорой помощи и спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций.

Если поставщики уже оплатили пошлины и налоги за период с 1 января по 31 марта, китайские власти готовы оформить возврат средств, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер Госсовета Китая Ли Кэцян провёл телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы он обратился к ней с просьбой помочь с организацией срочных закупок европейских медикаментов.