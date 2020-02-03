Пекин обвинил Вашингтон в намеренном раздувании паники вокруг ситуации с коронавирусом 2019-nCoV.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что американская сторона «непрерывно производила и распространяла панику». По её словам, Штаты не оказали Китаю никакой существенной помощи в борьбе с пневмонией.
Ранее правительство США предупредило американцев об опасности поездок в азиатскую страну. КНР была включена в список государств, в отношении которых действует четвёртый — высший — уровень предупреждения. Пекин раскритиковал такой шаг Вашингтона, а глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И высказал мнение, что в эпоху глобализации необходимо придерживаться объективности, усиливать коммуникацию и координацию, писал NEWS.ru.
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