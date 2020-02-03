https://static.news.ru/photo/45797b66-4687-11ea-89e2-fa163e074e61_660.jpg Хуа Чуньин Фото: AP/ТАСС

Пекин обвинил Вашингтон в намеренном раздувании паники вокруг ситуации с коронавирусом 2019-nCoV.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что американская сторона «непрерывно производила и распространяла панику». По её словам, Штаты не оказали Китаю никакой существенной помощи в борьбе с пневмонией.

Ранее правительство США предупредило американцев об опасности поездок в азиатскую страну. КНР была включена в список государств, в отношении которых действует четвёртый — высший — уровень предупреждения. Пекин раскритиковал такой шаг Вашингтона, а глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И высказал мнение, что в эпоху глобализации необходимо придерживаться объективности, усиливать коммуникацию и координацию, писал NEWS.ru.