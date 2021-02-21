Китай намерен восстанавливать диалог с США

https://static.news.ru/photo/18bb2450-cb83-11e9-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Baar/imageBROKER.com/Global Look Press

Пекин готов работать над восстановлением диалога с Вашингтоном. За последние несколько лет коммуникации между Китаем и США были практически прерваны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

По словам Ван И, за последние несколько лет Штаты практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях и это стало одной из важных причин ухудшения американо-китайских отношений.

Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем, — заявил Ван И, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что две страны имеют разные социальные системы, историю и культуру, потому наличие противоречий между двумя странами естественно. Однако первостепенной является необходимость укреплять взаимопонимание с помощью диалога и не позволять различиям определять отношения между странами.

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