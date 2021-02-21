Помощник Байдена призвал ВОЗ и Китай активнее вести расследование по COVID

https://static.news.ru/photo/27ebfe0e-746f-11eb-8181-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Chenlin/Global Look Press

Китай не проявляет достаточной открытости по вопросу расследования причин возникновения коронавирусной инфекции, поэтому Вашингтон призывает Пекин и Всемирную организацию здравоохранения активнее действовать в этом вопросе. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире. Как ВОЗ, так и Китаю следует активнее действовать в этом вопросе, — рассказал Салливан журналистам CBS.

По его словам, ВОЗ придётся проделать большую работу, чтобы определить, где конкретно появилась коронавирусная инфекция. Американским властям необходимо заслуживающее доверия международное расследование под руководством ВОЗ, подчеркнул Салливан.

14 января эксперты ВОЗ приехали в Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса. После двухнедельного карантина они посетили рынок «Хуанань», инфекционные больницы города и Уханьский институт вирусологии. 9 февраля представители ВОЗ дали итоговую пресс-конференцию. Они признались, что не сумели достичь какого-либо серьёзного прорыва, но зато определили наиболее вероятные гипотезы появления коронавируса. Самой вероятной версией названа передача вируса от животных к человеку через промежуточное звено.

Как писал NEWS.ru, специалисты ВОЗ выясняют связь кроликов и хорьковых барсуков с распространением коронавирусной инфекции.