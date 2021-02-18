ВОЗ выясняет связь кроликов и хорьковых барсуков с распространением COVID

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) занимаются проверкой версии о роли хорьковых барсуков и кроликов, которых продавали на рынке в Ухани, в распространении коронавирусной инфекции.
Журналисты The Wall Steet Journal, которые написали об этом,
С Дасзаком согласна глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус в Нидерландах, профессор Марион Купманс. Она отметила, что хорьковые барсуки и кролики, вероятно, могут переносить инфекцию. Специалист также посещала Китай в составе миссии ВОЗ.
Как писал NEWS.ru, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают жизнеспособными четыре версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал пандемию COVID-19.
Наиболее вероятной версией названа передача вируса от животного к человеку через промежуточного хозяина. Вирус мог передаться от животного к человеку напрямую, через замороженные продукты или из-за утечки в лаборатории. Последние две версии названы наименее вероятными.