Ким Чен Ын спрятался за спину сестры

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдаёт всё больше власти своей сестре Ким Ё Чжон и другим высокопоставленным чиновникам, сообщили представители южнокорейской разведки. Де-факто Ким Ё Чжон теперь второй человек в стране. На фоне слухов об ухудшении здоровья главы КНДР этот шаг можно трактовать двояко. Ким Чен Ын либо серьёзно готовит свою сестру в преемники, либо хочет избежать ответственности за набирающий обороты кризис в стране.

Как сообщил представитель комитета по разведке Национальной ассамблеи Южной Кореи Ха Та Кён, в последние дни Ким Чен Ын делегировал новые полномочия своей сестре, официально занимающей пост члена Политбюро. Теперь она отвечает за отношения с США и Южной Кореей.

Суть в том, что Ким Чен Ын по-прежнему обладает абсолютной властью, но передал больше своих полномочий, чем раньше, — уточнил Ха Та Кён. — Ким Ё Чжон теперь де-факто первый заместитель руководителя страны.

Кроме того, Ким передал полномочия в сфере экономики и вооружённых сил другим высокопоставленным северокорейским чиновникам.

Когда появились слухи о тяжёлой болезни или даже смерти Ким Чен Ына, южнокорейская разведка поспешила развенчать их. Сейчас она тоже настаивает на том, что лидер КНДР здоров, а перераспределение власти связано с тяжёлым экономическим положением страны.

Ким Ё Чжон Lee Jae-Won/Global Look Press

На недавнем заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын сообщил, что существуют «неожиданные и неизбежные вызовы в некоторых аспектах и ситуации, в которой находится Корейский полуостров». Он также пошёл на весьма необычный шаг, признав, что пятилетний план пробуксовывает, а уровень жизни в стране за последние несколько лет существенно не улучшился.

Судя по всему, информационный железный занавес уже не так хорошо защищает население Северной Кореи от информации о внешнем мире. Всему виной китайские смартфоны, которые провозятся через границу нелегально и позволяют выйти в Интернет или связаться родственниками за рубежом. Разъедают общественную мораль и флешки с южнокорейскими сериалами и музыкой, которые пользуются большой популярностью на чёрном рынке.

Дыры в информационном щите вынуждают руководство КНДР менять тактику и быть честнее со своими гражданами. Они больше не рисуют Северную Корею как самое благополучное государство в мире, но продолжают сваливать внутренние проблемы на происки внешний врагов и международные санкции.

Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон Inter-Korean Summit Press Corps/Global Look Press

В этом свете южнокорейские эксперты трактуют делегирование полномочий Кима как попытку уйти от ответственности за затянувшийся кризис. Проще говоря, руководитель КНДР завёл себе «плохих бояр», ошибками которых можно объяснить провалы во внутренней и внешней политике.

Ким Чен Ын пришёл к власти с программой экономических реформ, которые до определённого времени обеспечивали рост благосостояния северокорейцев. Но амбициозные планы упёрлись в потолок жёстких международных санкций, а двухлетние дипломатические усилия, направленные на их отмену, не привели к желаемому результату. Теперь Северная Корея приготовилась к долгому периоду затягивания поясов, который нужно как-то обосновать внутренней аудитории.