Ким Чен Ын прибыл в Россию: что обсудит с Путиным, почему это пугает Запад В беседе с NEWS.ru эксперты объяснили, почему Москве и Пхеньяну надо укреплять отношения

Фото: t.me/kozhemiakoofficial

Нынешний визит северокорейского лидера держался в тайне до последнего, о его подготовке впервые сообщили западные СМИ

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка северокорейского лидера за четыре года. О чем договорятся лидеры двух стран, какие вопросы обсудят и чего больше всего опасается Запад — в материале NEWS.ru.

Что известно о встрече Путина и Кем Чен Ына

12 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток по приглашению Владимира Путина. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.

Песков также рассказал, что в ходе визита главы двух государств встретятся «один на один», будет «официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына», однако пресс-конференции по итогам переговоров не будет.

Издание The New York Times писало, что Ким Чен Ын планирует вместе с Путиным посетить космодром Восточный. Российский лидер не стал говорить, поедет ли с ним коллега. «У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете», — отметил президент.

О чем могут поговорить лидеры

В Кремле сообщили, что российский и северокорейский лидеры обсудят двусторонние отношения и международные дела, но не стали уточнять, какие именно вопросы будут на повестке дня.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) предположили, что одной из тем обсуждения может стать проект «Хасан — Раджин». В 2008–2014 годах участок железной дороги от российской станции Хасан до северокорейского порта Раджин восстановили как пилотный этап реконструкции Транскорейской железнодорожной магистрали. Сейчас по этой железной дороге доставляются грузы из России в Раджин с последующей переправкой морем в порты других стран.

Путин и Ким могут обсудить вопросы оказания гуманитарной помощи КНДР, экономика которой сильно ослаблена международными санкциями и самоизоляцией на время пандемии COVID-19.

«Поскольку там будут многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться, я думаю, в комплексе», — заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Фото: kremlin.ru Песков подтвердил, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток по приглашению Владимира Путина

Какие еще вопросы важно обсудить лидерам России и КНДР

В поездке Кима сопровождают высокопоставленные члены руководства страны, включая главу северокорейского кабинета министров Ким Док Хуна. Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу также примет участие в переговорах лидеров. По его словам, отдельных переговоров министров обороны Северной Кореи и РФ не планируется.

Во время встречи лидеры могут затронуть вопросы торгово-экономических и военных связей, предположил NEWS.ru кореевед Юрий Лямин. Сложно прогнозировать что-то конкретное в условиях, когда КНДР сильно ограничена из-за санкций ООН, добавил эксперт.

«Возникает вопрос: а следует ли России соблюдать эти санкции сейчас, когда Запад и так ввел против нас жесткие ограничения? Пхеньян вполне может предложить Москве различные вооружение и боеприпасы, которые могут понадобиться. Известно, что делегация с Ким Чен Ыном приехала довольно крупная. Кстати, у нас тоже есть, что им предложить», — отметил Лямин.

По его словам, Москве необходимо держаться за Пхеньян, так как он с самого начала СВО выражал активную политико-дипломатическую поддержку.

«КНДР очень богата полезными ископаемыми. Эта страна может поставлять нам промышленную продукцию. Сейчас на фоне открытия границ КНДР после пандемии есть много возможностей для улучшения связей, и самое главное, нам больше не нужно бояться этих западных санкций. Бояться уже нечего», — сказал Лямин.

Как Запад отреагировал на визит Кима в Россию

За визитом Кима в Россию активно следят в Вашингтоне и ЕС. На Западе опасаются, что Россия и КНДР договорятся о поставках вооружения, которое в дальнейшем будет использоваться в конфликте на Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила, что власти США знают о планах северокорейского лидера приехать в РФ, и обратилась к КНДР с призывом «прекратить свои переговоры по оружию с Россией».

«Согласно имеющейся у нас информации, Ким Чен Ын ожидает продолжения этих консультаций, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидеров», — заявила она.

Позже СМИ писали, что из-за широкой огласки визит Кима может быть сорван.

Как написала газета The New York Times, поставки боеприпасов могут стать ключевой темой переговоров между двумя лидерами. По информации Reuters, в состав северокорейской делегации вошел директор департамента производства боеприпасов КНДР Чо Чун Рен.

Авторы Bloomberg считают, что по результатам встречи лидеров стран Северная Корея может получить значительную экономическую поддержку со стороны России, которая позволит Пхеньяну нарастить производство оружия.

Фото: t.me/kozhemiakoofficial В поездке Ким Чен Ына сопровождают высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабмина Ким Док Хуна

Что говорят эксперты о цели визита Ким Чен Ына

Встреча Путина с Ким Чен Ыном — это сигнал США и их союзникам не обострять обстановку в Восточноазиатском регионе, отметил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ён Ун. По его словам, Россия и Северная Корея находятся «в одном окопе в борьбе против однополярного мира».

«Мы даем понять американцам, японцам и южнокорейскому президенту, чтобы они не пытались устроить военную провокацию. С учетом того, что украинское контрнаступление выдыхается, Соединенным Штатам нужно уйти от этого позора. Им было бы интересно завязать какой-нибудь конфликт на Корейском полуострове и отвлечь внимание от Украины», — предположил кореевед.

В качестве возможной провокации эксперт привел в пример крупномасштабные совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, которые состоялись в конце августе с участием войсковых подразделений Великобритании, Канады, Франции, Австралии и Новой Зеландии.

«Все эти страны — участницы Корейской войны. По легенде учений, Северная Корея нападает на Южную, а эти объединенные силы уничтожают военные объекты и руководство КНДР. Поэтому беседа Путина с Ким Чен Ыном — это напоминание им перестать обострять обстановку. Мы на стороне Северной Кореи, мы в одном окопе в борьбе против однополярного мира», — добавил Ким Ён Ун.

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