Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с пандемией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал чиновников, которые отвечали за предотвращение пандемии коронавирусной инфекции на территории страны. В ходе расширенного пленума ЦК ТПК (Трудовая партия Кореи) политик сказал, что они повели себя безответственно. Об этом, ссылаясь на на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет «Интерфакс».

По мнению Кин Чен Ына, чиновники высокого ранга, отвечавшие за важные дела страны, пренебрегли выполнением ряда решений партии, постановившей предпринять научные, технические, институциональные, организационные, материальные меры в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения. Это, сказал политик, и привело государство к ситуации, которая способна вызвать кризис в области обеспечения безопасности местных жителей.

Глава Северной Кореи уверен , что выполнение задач тормозит исключительно безответственность кадров и отсутствие способностей. Он заявил о необходимости проведения более жёсткой общепартийной кампании против идеологических ошибок и других негативных элементов.

КНДР не оглашает официальных сведений о пандемии в стране. Однако там действуют карантинные меры и жёсткий контроль на границе.

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи отдали приказ об уничтожении всех кошек и голубей в приграничных с Китаем районах. По их мнению, животные переносят коронавирус из соседнего государства.