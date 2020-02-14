https://static.news.ru/photo/b1b90bf4-4fd1-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителям Китая с повышенной температурой и кашлем власти страны запретили пользоваться транспортными средствами.

Соответствующее распоряжение было отдано главой управления по контролю за заболеваниями госкомитета по здравоохранению Хэ Цинхуа. Он также подчеркнул необходимость строгого соблюдения санитарных требований на железнодорожном и воздушном транспорте, сообщает агентство China News.

Число заразившихся коронавирусом в КНР в настоящее время превышает 67 тысяч человек. От заболевания скончались более полутора тысяч жителей страны. Выздоровели свыше восьми тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Пекина ввели двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в столицу из других районов Китая. Уклоняющимся от выполнения этого требования грозит привлечение к ответственности по нормам национального законодательства.